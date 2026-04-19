Stanowski reaguje na ruch policji. "Musicie działać bardziej profesjonalnie"

Komenda Stołeczna Policji poinformowała w sobotę, że "funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego".

Nagranie ze Stanowskim. Policja podjęła "stosowne działania"

W opublikowanym na platformie X komunikacie mundurowi podkreślili, że "w przypadku ujawnienia materiałów mogących wskazywać na popełnienie wykroczenia, policja podejmuje stosowne działania niezależnie od tego, kogo dotyczy sprawa oraz czy i w jaki sposób została ona nagłośniona".

"Tego rodzaju czynności mają charakter rutynowy i z reguły nie są przedmiotem odrębnych komunikatów. Brak komunikatu nie oznacza jednak braku naszej reakcji" – podkreśliła policja.

Przypomniała, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie.

Chodzi o nagranie z Krzysztofem Stanowskim w roli głównej. Podczas łączenia z Kanałem Zero, widać, że dziennikarz w trakcie jazdy samochodem, korzysta z telefonu komórkowego, który trzyma w ręku. Zgodnie z przepisami, za korzystanie z telefonu wymagające trzymania go w ręku podczas jazdy, grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych.

Stanowski reaguje na komunikat policji. "Zbirowi się upiecze"

W niedzielę komunikat policji doczekał się odpowiedzi ze strony samego zainteresowanego. "Szanowna Policjo, musicie działać bardziej profesjonalnie. To nagranie z grudnia 2024, co oznacza, że mieliście naprawdę dużo czasu na reakcję, no ale niestety wasza opieszałość sprawiła, że w grudniu 2025 wykroczenie się przedawniło i zbirowi drogowemu upiecze się ten skandaliczny czyn" – napisał Stanowski na platformie X.

Kończąc swój wpis szef kanału Zero podkreślił, że sprawdzenie tego z pewnością zajmuje mniej czasu niż napisanie tweeta.

