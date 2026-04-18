Policja kontra Stanowski. "Wszczęto czynności wyjaśniające"

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że "funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli upublicznione w social mediach nagranie i wszczęli czynności wyjaśniające w kierunku ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego"

Na platformie X podkreśliła, że "w przypadku ujawnienia materiałów mogących wskazywać na popełnienie wykroczenia, policja podejmuje stosowne działania niezależnie od tego, kogo dotyczy sprawa oraz czy i w jaki sposób została ona nagłośniona".

twitter

"Tego rodzaju czynności mają charakter rutynowy i z reguły nie są przedmiotem odrębnych komunikatów. Brak komunikatu nie oznacza jednak braku naszej reakcji" – podkreśliła policja.

Przypomniała, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie.

Nagranie z Krzysztofem Stanowskim

Chodzi o nagranie z Krzysztofem Stanowskim prawdopodobnie z 2024 roku. Podczas łączenia z Kanałem Zero, widać, że Krzysztof Stanowski w trakcie jazdy samochodem, korzysta z telefonu komórkowego, który trzyma w ręku.

Zgodnie z przepisami za korzystanie z telefonu wymagające trzymania go w ręku podczas jazdy, grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych.

Czytaj też:

