Czarzasty odpowiada na wpis ambasady Izraela. "Politycy są podmiotem, a nie przedmiotem"

W ubiegły wtorek Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, zabrał głos na początku obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza – mówił.

Konrad Berkowicz, stojąc na sejmowej mównicy, rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

Berkowicz ukarany przez Prezydium Sejmu

W piątek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Konrad Berkowicz zostanie ukarany najwyższą karą, jaką przewiduje prezydium Sejmu, czyli odjęciem połowy pensji w trzech następnych miesiącach.

Skandaliczny wpis ambasady Izraela w Polsce

We wtorek na profilu ambasady Izraela w Polsce, pojawił się szokujący wpis.

"Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu” – czytamy w poście, do którego dołączono całkowicie oderwane od kontekstu zdjęcie "hajlującego" Konrada Berkowicza.

"Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm – Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania" – napisała ambasada Izraela.

Na wpis odpowiedział Konrad Berkowicz.

"Nie Wy będziecie decydować, kto może zasiadać w polskim parlamencie, a kto nie. Nazistami są władze Waszego państwa na czele z Waszym premierem, zbrodniarzem Netanjahu. Życzę sobie i wszystkim, by jeszcze więcej Polaków dostrzegło Wasze zbrodnie. Zrobię wszystko, by tak się stało" – napisał poseł Konfederacji.

Czarzasty zapytany o wpis ambasady Izraela

W wpis ambasady Izraela został zapytany w środę Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu.

– Krytykuję jakiekolwiek i rekomenduję większy rozsądek placówek dyplomatycznych, które chciałyby ingerować w prace polskich polityków. Bo Polska jest tutaj, a polscy politycy są podmiotem, a nie przedmiotem w rękach jakiegokolwiek innego państwa bądź jakiejkolwiek innej ambasady innego państwa – powiedział.

Jednocześnie poinformował, że "Prezydium Sejmu podjęło decyzję w sprawie ukarania pana Berkowicza".

– Dzisiaj podpisałem tę decyzję, bo tam poza decyzją trzeba przelać na papier uzasadnienie i podpisać, dzisiaj to zostało zrobione. Pan Berkowicz dostał karę przede wszystkim za to, że użył nazistowskich znaków na sali sejmowej – przekazał Włodzimierz Czarzasty.

