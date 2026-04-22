Kosiniak-Kamysz mocno odpowiada ambasadzie Izraela

Do oświadczenia ambasady Izraela Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w środę na antenie Radia ZET. – Jestem jak najdalej od posła Berkowicza, ale to wyborcy w Polsce, a nie żadna ambasada będzie nam wybierać parlamentarzystów – podkreślił wicepremier.

Kosiniak-Kamysz: Żadna ambasada nie ma prawa mówić, kto ma być posłem do polskiego parlamentu

Polityk nie ukrywał swojego krytycznego stosunku wobec ubiegłotygodniowego wystąpienia posła Konfederacji. Określił je jako głupie, szkodliwe dla Polski, a nawet "debilne". Jednocześnie jednak podkreślił, że "żadna ambasada nie ma prawa mówić, kto ma być posłem do polskiego parlamentu".

– To wpis bardzo niedobry, powinien być jak najszybciej usunięty – ocenił.

Czy w związku z tym oświadczeniem polskie MSZ powinno wezwać ambasadora na dywanik? O takim kroku Władysław Kosiniak-Kamysz nie przesądził. Wyraził jednak pogląd, że "jakaś reakcja powinna być". – Nie wiem, czy wezwanie, czy wystąpienie z notą – powiedział.

Szef ludowców zwrócił uwagę również na zachowanie izraelskich polityków w związku z przypadającą przed trzema dniami rocznicą. – Chciałbym, żeby o powstaniu w Getcie Warszawskim napisali najważniejsi politycy w Izraelu, bo jakoś o tej pamięci było z tamtej strony mniej. My pamiętamy – oni zapomnieli. Niech nie zajmują się tym, kto jest w polskim parlamencie, bo to Polacy wybierają – podsumował wicepremier.

Ambasada Izraela wraca do sprawy Berkowicza. Szokujące oświadczenie

Wypowiedź szefa MON to reakcja na oświadczenie, jakie we wtorek wieczorem pojawiło się na oficjalnym profilu Ambasady Izraela w Polsce na platformie X. Nawiązywało ono do ubiegłotygodniowego wystąpienia posła Konrada Berkowicza w Sejmie.

"Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu" – czytamy w poście ambasady Izraela, do której załączono całkowicie oderwane od kontekstu zdjęcie Berkowicza. "Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm — Polska wie o tym aż za dobrze" – dodano we wpisie.

Dalej czytamy: "Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania".

