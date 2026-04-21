Poseł zwrócił się do ambasady Izraela. "Nie Wy będziecie decydować"

Ciężko w to uwierzyć, ale na oficjalnym profilu ambasady Izraela w Polsce opublikowano post wskazujący, że dla jednego z polskich posłów nie może być miejsca w polskim parlamencie. Chodzi o Konrada Berkowicza, który podpadł stronie izraelskiej swoim przemówieniem w Sejmie, krytykującym Izrael za ludobójstwo, które zakończył wyciągnięciem flagi tego państwa ze swastyką wkomponowaną we flagę Izraela zamiast gwiazdy Dawida.

Zdumiewający wpis ambasady Izraela

"Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu" – czytamy w poście ambasady Izraela, do której załączono całkowicie oderwane od kontekstu zdjęcie "hajlującego" Berkowicza.

"Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm — Polska wie o tym aż za dobrze" – dodano we wpisie. Dalej czytamy: "Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania".

Berkowicz: Nie Wy będziecie decydować

Parlamentarzysta ustosunkował się do wpisu ambasady w komentarzu.

"Nie Wy będziecie decydować, kto może zasiadać w polskim parlamencie a kto nie. Nazistami są władze Waszego państwa na czele z Waszym premierem, zbrodniarzem Netanjahu. Życzę sobie i wszystkim, by jeszcze więcej Polaków dostrzegło Wasze zbrodnie. Zrobię wszystko, by tak się stało" – napisał polityk.

Poseł Konfederacji skrytykował Izrael za ludobójstwo

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od posiedzenia Sejmu, na którym poseł Berkowicz w ostrych słowach skrytykował Izrael, wskazując, że siły zbrojne tego państwa dokonują "ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem". Poseł Konfederacji opisał, z drastycznymi szczegółami, działania militarne Izraelczyków na Bliskim Wschodzie. Wspomniał w tym kontekście o stosowaniu przez stronę izraelską zakazanej broni w postaci bomb fosforowych oraz niewyobrażalnym cierpieniu cywilów, w tym kobiet i dzieci. Berkowicz podkreślił, że zginęło kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny na Ukrainie.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem – powiedział otwarcie poseł Konfederacji. Na koniec wystąpienia w trybie wniosków formalnych parlamentarzysta wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka wkomponowana we flagę Izraela zamiast gwiazdy Dawida.