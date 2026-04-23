Śmiertelny atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta

Zgłoszenie wpłynęło w czwartek przed południem. Jak poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, na miejsce skierowano strażaków oraz policję.

Po dotarciu ratowników kobieta była nieprzytomna, a ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od czynności medycznych i stwierdzono zgon.

Zawiadomienie o zdarzeniu przekazał syn ofiary. Z jego relacji wynika, że podczas rozmowy telefonicznej usłyszał krzyk "niedźwiedź", po czym połączenie zostało przerwane.

Policja potwierdziła, że na ciele ofiary widoczne były bardzo poważne i liczne obrażenia. Na miejscu pracują prokurator i biegły lekarz, a ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Służby zwracają uwagę, że do ataku doszło w okresie zwiększonej aktywności niedźwiedzi po wyburzeniu z zimowego snu.

Niedźwiedź gonił małżeństwo turystów w Tatrach. Kobieta nie żyje