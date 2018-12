Czechy: W całym kraju zabrzmią syreny na znak upamiętnienia ofiar

W czwartek kilkanaście minut po godzinie 17 w czeskiej w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie doszło do wybuchu metanu. W wyniku eksplozji zginęło trzynastu górników – wśród ofiar śmiertelnych jest 12 obywateli Polski. Kolejnych trzech górników znajduje się w szpitalu, jeden z nich jest w ciężkim stanie i walczy o życie.

Dzisiaj w południe w Czechach przez około dwie minuty zabrzmią syreny na znak upamiętnienia ofiar katastrofy. Wczoraj wieczorem w Ostrawie zgasły lampy oświetlające wieżę ratusza.

W związku z tragedią w niedzielę w ambasadzie RP w Pradze zostanie wyłożona księga kondolencyjna. Jak podaje ambasada wpisów do księgi będzie można dokonywać: w niedzielę 23 grudnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w czwartek 27 grudnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 16.00 i w piątek 28 grudnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 16.00 – w siedzibie Ambasady przy ul. Valdštejnska 8 118 00 Praha 1.