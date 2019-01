Wykłady, których nie było i fałszywe oświadczenia majątkowe. Kolejny akt oskarżenia przeciwko Piniorowi

Były senator został oskarżony łącznie o pięć czynów popełnionych w latach 2013 – 2015. "Zarzucano mu doprowadzenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 5.000 złotych. Józef P. czynu tego dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z Michałem Sz. Zawarł z nim umowę o dzieło na mocy której miał przeprowadzić cykl wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu" – poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa. Z ustaleń śledczych wynika, że wykłady nie zostały przeprowadzone, zaś Pinior uzyskał za nie wynagrodzenie. Za popełnienie tego przestępstwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

"Ponadto Józef P. został oskarżony o cztery czyny, które polegały na złożeniu w latach 2013 – 2015 fałszywych oświadczeń majątkowych zawierających nieprawdziwe dane, co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że Józef P. nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tysięcy złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 roku Józef P. nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych" – czytamy.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że pełniąc funkcję senatora, Józef Pinior był zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.