Ile zapłaciliśmy za serial "Nasze matki, nasi ojcowie"? Jest wniosek do TVP

Stowarzyszenie Patria Nostra wystąpiło do TVP w trybie dostępu do informacji publicznej z wnioskiem o udzielenie informacji, jaka jest wartość wynagrodzenia, jakie zapłaciła za prawo do emisji serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Wniosek został złożony przez Mec. Lecha Obarę, prezesa Stowarzyszenia.