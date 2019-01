Kurski: "Wiadomości" to potęga. Jedynie TVP pokazuje prawdę o Polsce

Jacek Kurski ocenił, że wskazania Nielsena są "dramatycznie zaniżone" w stosunku do rzeczywistej oglądalności TVP, którą TVP mierzy metodą MOR, korzystając ze 100-krotnie większej próby. – Chcę wierzyć w to, że Nielsen sam jest wprowadzany w błąd z powodu zbyt małego panelu lub innych niedoskonałości metody, które mogą sprzyjać naszym konkurentom – dodał.

– Telewizja Polska jest jedynym dużym wpływowym medium, które pokazuje prawdę o Polsce, o dobrej zmianie. Inne wielkie środki masowego przekazu pokazują obraz nieprawdziwy lub w najlepszym przypadku niepełny. Jeśli dobra zmiana po trzech latach wściekłego na nią ataku ma notowania wyższe lub porównywalne, niż miała, kiedy wygrywała wybory, to znaczy, że w sposób misyjny, prawdziwy i masowy jej przekaz dociera do znaczącej części społeczeństwa. TVP jest jedynym medium, które to zapewnia. To jest coś weryfikowalnego i oczywistego – powiedział prezes TVP.

Prezes TVP odniósł się też do spadku oglądalności głównego programu informacyjnego, czyli "Wiadomości". – Absolutny nonsens. "Wiadomości" są potęgą, najbardziej oglądanym programem informacyjnym w Polsce – zapewnił.