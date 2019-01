Rząd rozważa wykluczenie Huawei z polskiego rynku

TVP Info podało w piątek, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch mężczyzn, Polaka i Chińczyka, którym grozi 10 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, a konkretnie chińskich tajnych służb.

Zatrzymany Chińczyk to Weijing W., jeden z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei. Wcześniej pracował w konsulacie generalnym ChRL w Gdańsku. Studiował na uniwersytecie w Pekinie i Łodzi. Posługuje się też imieniem Stanisław. TVP Info cytuje oświadczenie Huawei, jakie firma wydała w związku z doniesienia telewizji. "Spółka Huawei jest świadoma zaistniałej sytuacji i na bieżąco ją obserwuje. Na razie nie udzielamy komentarza w tej sprawie" – poinformował przedstawiciel koncernu.

– Polskie służby dbające o bezpieczeństwo w sieci od dawna analizują działania chińskiej firmy – RMF24 cytuje pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Karola Okońskiego. Okoński dodaje, że poważnie rozważane jest wykluczenie firmy z udziału w rynku IT w Polsce. Taka decyzja mogłaby zapaść nie wcześniej, niż za kilka tygodni. Jest także mowa o rekomendacjach ostrożności.

– Zbieramy kolejne argumenty za tym, żeby wydać taką rekomendację, niemniej też nie chcemy tutaj działać pochopnie. Idealnie by było, żeby tutaj stanowisko zarówno członków Unii Europejskiej albo członków NATO było maksymalnie zbliżone i spójne (...) Okoliczności coraz bardziej wskazują na to, że niektórych dostawców finalnie może będziemy musieli faktycznie wykluczyć z udziału na rynku IT w Polsce. Niemniej sprawa jest wciąż w toku analizy, chcielibyśmy, żeby to była nasza samodzielna decyzja – zaznacza pełnomocnik.