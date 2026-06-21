Kraj ludzi dzielnych

A jednak prof. Wojciech Roszkowski sprostał temu, karkołomnemu jak można było sądzić, wyzwaniu. Przedstawił amerykańskie dzieje z polskiego punktu widzenia, nie kryjąc przy tym swoich osobistych poglądów i nie unikając refleksji związanych z pobytem autora za wielką wodą. Co uderza jednak najbardziej w trakcie lektury „Siły i wolności”, to nie fascynacja może, nie bezkrytyczny podziw, ale na pewno głęboki szacunek dla kraju „ludzi dzielnych”, bo tak śpiewają oni o sobie w swoim narodowym hymnie.