Kraj ludzi dzielnych

MOJA PÓŁKA Opowiedzieć w jednym tomie całą historię kraju, do tego pod każdym względem tak wyjątkowego jak Stany Zjednoczone, wydaje się niepodobieństwem.
A jednak prof. Wojciech Roszkowski sprostał temu, karkołomnemu jak można było sądzić, wyzwaniu. Przedstawił amerykańskie dzieje z polskiego punktu widzenia, nie kryjąc przy tym swoich osobistych poglądów i nie unikając refleksji związanych z pobytem autora za wielką wodą. Co uderza jednak najbardziej w trakcie lektury „Siły i wolności”, to nie fascynacja może, nie bezkrytyczny podziw, ale na pewno głęboki szacunek dla kraju „ludzi dzielnych”, bo tak śpiewają oni o sobie w swoim narodowym hymnie.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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