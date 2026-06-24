Minister zdrowia do dymisji. Polacy zabrali głos

Ostatnio polską ochroną zdrowia wstrząsnął skandal w Szpitalu Południowym. – Nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw albo wykroczeń o charakterze moralnym – zapowiedział w środę premier Donald Tusk.

Pojawiają się pytania o odpowiedzialność polityczną. W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o ocenę szefowej resortu zdrowia. Na pytanie "Czy ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powinna podać się do dymisji w związku z aferą i ogólną sytuacją w ochronie zdrowia?" odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 31,3 proc. badanych. Z kolei opcję "raczej tak" wybrało 18,7 proc. Łącznie oznacza to, że 50 proc. respondentów opowiada się za dymisją minister zdrowia.

Przeciwnego zdania jest 41,4 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 20,5 proc., a "zdecydowanie nie" – 20,9 proc. 8,6 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania i wskazało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Polityczne podziały rzutują na ocenę

Odpowiedzi udzielone w badaniu różnią się w zależności od preferencji politycznych respondentów. "Najwięcej zwolenników dymisji minister zdrowia jest wśród wyborców opozycji – PiS, Razem, Konfederacji i KKP. W tej grupie 58 proc. badanych odpowiedziało 'zdecydowanie tak', a 26 proc. – 'raczej tak'. Łącznie to 84 proc. wskazań za dymisją" – czytamy.

Inaczej prezentują się odpowiedzi wśród wyborców obozu rządzącego – KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. WP wskazuje: "W tej grupie za dymisją opowiada się łącznie 19 proc. badanych, w tym 8 proc. wybrało odpowiedź 'zdecydowanie tak', a 11 proc. – 'raczej tak'. Jednocześnie większość wyborców koalicji rządzącej nie chce odejścia ministry zdrowia. 33 proc. odpowiedziało 'raczej nie', a 40 proc. – 'zdecydowanie nie'. Łącznie daje to 73 proc. przeciwników dymisji w tej grupie".

Wśród wyborców Konfederacji i KKP Grzegorza Brauna za dymisją Sobierańskiej-Grendy opowiada się 49 proc. respondentów: 22 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 27 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 39 proc. – 21 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 18 proc. – "zdecydowanie nie". 11 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 19–20 czerwca 2026 r. na próbie 1000 osób. Badanie miało charakter ogólnopolski. Zrealizowano je metodą mix-mode: online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAWI/CATI.

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