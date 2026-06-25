"Ja też zwrócę order". Kaczyński zapowiada

Kaczyński ogłosił swoją decyzję podczas konferencji prasowej w środę (25 czerwca). – Ja też zwrócę order (...) Jarosława Mądrego. To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta – powiedział.

– Ja byłem zwolennikiem, i mówiłem o tym publicznie, żeby nie eskalować tego konfliktu – stwierdził. – Tylko że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę, przez tych prezydentów – wskazał.

Ocenił, że "tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny". – Ale nie będę rozwijał, o co tutaj bardzo prawdopodobnie chodzi, dlaczego Ukraińcy to sprowokowali – oświadczył prezes PiS.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Dwa ukraińskie odznaczenia oddał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Wyraził w ten sposób sprzeciw wobec gloryfikacji przez Kijów sprawców rzezi wołyńskiej.

Nie tylko Kaczyński. Kto z Polski otrzymał ukraińskie odznaczenie?

Order Księcia Jarosława Mądrego to jedno z najwyższych państwowych odznaczeń Ukrainy, ustanowione w 1995 r. Przyznawany jest zarówno obywatelom Ukrainy, jak i cudzoziemcom za wybitne zasługi na rzecz państwa, rozwoju gospodarki, nauki, kultury oraz umacniania międzynarodowego autorytetu kraju.

Odznaczenie dzieli się na pięć klas. Wśród wyróżnionych tym orderem Polaków znajdują się m.in. wszyscy byli prezydenci III RP, premier Donald Tusk, szef MSZ Radosław Sikorski, a także byli marszałkowie Sejmu (Szymon Hołownia, Elżbieta Witek) i Senatu (Tomasz Grodzki) – łącznie ponad 30 osób.