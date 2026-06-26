Polityk PiS z większymi zasięgami niż Sok z Buraka

"Dziś pierwszy raz od kiedy zajmuję się analityką mediów społecznościowych – profil jednego polityka wyprzedził w zasięgach Sok z Buraka. Nie jestem to ja, jest to szanowny Michał Woś" – napisał Matecki w piątek (26 czerwca) na platformie X.

Do wpisu dołączył zestawienie pokazujące liczbę reakcji, komentarzy i udostępnień poszczególnych profili. Według opublikowanej grafiki konto Wosia miało osiągnąć 3,5 mln interakcji, podczas gdy profil Sok z Buraka – 3,1 mln. Konto samego Mateckiego znalazło się na trzecim miejscu z wynikiem 3 mln interakcji.

Matecki stwierdził również, że sukces profilu Wosia został osiągnięty "mimo ogromnego zaplecza Koalicji Obywatelskiej", które – jak napisał – ma być wspierane finansowo przez "KOnia", czyli posła KO Romana Giertycha.

Twórca Soku z Buraka wspierał Trzaskowskiego, dostał pracę w ratuszu

Sok z Buraka to hejterski profil publikujący treści polityczne, od lat utożsamiany z elektoratem liberalnym i przeciwnikami PiS. W przeszłości jego działalność była przedmiotem ostrych sporów politycznych oraz medialnych publikacji dotyczących finansowania kampanii internetowych.

W 2019 r. wyszło na jaw, że twórca Soku z Buraka, Mariusz Kozak-Zagozda, był zatrudniony w warszawskim ratuszu, pracując dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i wspierając go w walce o urząd prezydenta Polski.

W 2021 r. zarządzanie stroną Sok z Buraka przejęła Fundacja Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej i jej męża Bartosza Kramka.

Michał Woś jest posłem PiS, byłym ministrem środowiska oraz byłym wiceministrem sprawiedliwości. Dariusz Matecki należy do grona najbardziej aktywnych polityków prawicy w mediach społecznościowych.

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