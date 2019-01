Robert Gwiazdowski wchodzi do polityki. Oto, co proponuje

Robert Gwiazdowski zainicjował w internecie akcję i zachęca do podpisywania specjalnego formularza. – Może uda nam się coś razem zrobić – mówi na nagraniu udostępnionym w sieci.

"Czy jest szansa zbudować koalicję na rzecz silnej Polski w Europie? Koalicję zdrowego rozsądku, która zmieni sposób uprawiania polityki w naszym kraju? Czy może powstać ruch, który spożytkuje wielką energię Polaków, topioną dziś w bezproduktywnych sporach partyjnych, w lawinie regulacji i podatków? Czy w końcu uda się zbudować silną gospodarkę – bo tylko silne gospodarczo kraje liczą się w Europie? Moim zdaniem odpowiedzi na te pytania brzmią: TAK. A Waszym?" – czytamy na stronie internetowej eksperta.

Gwiazdowski przekonuje, że ma już gotowe konkretne rozwiązania.

– Napisaliśmy projekt nowej konstytucji, systemu podatkowego, emerytalnego i zasadniczej reformy wymiaru sprawiedliwości. Reformy, a nie zawłaszczania. No i, co teraz najbardziej aktualne, projekt Polski w Europie. Co tam powinnyśmy robić i jak, żeby nas słuchano i szanowano. Żebyśmy załatwiali tam nasze sprawy, a nie kłócili się ze sobą na użytek polityki wewnętrznej – stwierdza.

"Rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy mogą przysłużyć się tej sprawie, a dziś trafiam do Was. Ilu nas jest? Policzmy się, stwórzmy razem tę społeczność. Zacznijmy teraz na tej stronie. Liczę na to, że wypełnicie formularz i pozostaniemy w kontakcie" – zachęca Gwiazdowski.

W najbliższych dniach ekspert planuje spotkania z Polakami m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.