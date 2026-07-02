Afera w prosektorium Szpitala Południowego. Nowy ruch prokuratury

Portal Zero.pl ujawnił we wtorek, że szef prosektorium w publicznym Szpitalu Południowym Artur Habowski prowadził tam biznes pogrzebowy – promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Jakby tego było mało, zdjęcia zwłok publikował na Instagramie. O sprawie napisał także portal Onet.pl.

Szpital Południowy zwolnił z pracy koordynatora prosektorium. Teraz sprawą zajmie się prokuratura. O szczegółach poinformował na zwołanej w czwartek konferencji prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Sprawa prosektorium. Prokuratura wszczyna postępowanie

– Po opublikowaniu w ostatnich kilkudziesięciu godzinach szeregu informacji dot. nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego, które opierały się w dużej mierze na informacjach pozyskanych od anonimowych informatorów, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie przeprowadziła raz jeszcze kwerendę tych wszystkich postępowań – powiedział prokurator.

– Podjęto decyzję, że postępowanie dot. sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania, postępowania już zakończone nie będą wznawiane, natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których prokuratura wcześniej nie była informowana przez kogokolwiek [...] wszczęte zostało postępowanie sprawdzające ­– przekazał.

Apel do świadków o kontakt celem przesłuchania

Śledczy apelują do świadków, zwłaszcza do przedstawicieli rodzin zmarłych, pracowników szpitala i pracowników firm pogrzebowych, o kontakt w celu przesłuchania.

Skiba wyjaśnił, że chodzi o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego, jak również żądania od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób.

Postępowanie sprawdzające. Łapownictwo i znieważenie zwłok

Rzecz może zatem dotyczyć tzw. łapownictwa menadżerskiego i w drugim zakresie śledztwa znieważenia zwłok. – Do chwili obecnej nie wpłynęło w zakresie takich zachowań żadne zawiadomienie, ani do policji, ani do prokuratury, w ramach innych postępowań żadne zachowania o takim charakterze nie były ujawnione i nie były przez kogokolwiek podnoszone – powiedział Skiba.

– Biorąc pod uwagę konieczność zweryfikowania, wyjaśnienia informacji, które, jak podkreślam, do chwili obecnej bazują w obiegu medialnym tylko i wyłącznie w oparciu o informacje i sygnały anonimowych informatorów, materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa w sprawie, a tym bardziej na stawianie komukolwiek zarzutów karnych – przekazał prokurator.

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