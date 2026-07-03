Tusk uderza w Dudę. "To są praktyki niedopuszczalne"

Dziennik "Rzeczpospolita" opisał we wtorek, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z gen. Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia. Zdaniem gazety na spotkaniu obecny miał być także Dawid Rożek, założyciel fintechu ZEN.com, spółki, której działalności przygląda się prokuratura. "Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego" – informowała "Rzeczpospolita".

Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON przekazała, że szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel spotkał się z były prezydentem Andrzejem Dudą/

– Wszystkie procedury zadziałały, generał złożył meldunek do służb – podkreśliła.

Tusk: Praktyki niedopuszczalne

Do sprawy w piątek na konferencji prasowej odniósł się premier Donald Tusk.

Ocenił, że "to, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która ubiega się w konsekwencji o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki, która miałaby produkować rakiety na licencji ukraińskiej – mówię o tej nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia – to są praktyki niedopuszczalne".

– Nawet, jeśli projekt miał ręce i nogi, to został skompromitowany przez takie, poza wszelkimi standardami, lobbystyczne praktyki. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań – stwierdził.

Donald Tusk dodał, że nie ma żadnych osobistych emocji, ale przypomniał jednocześnie, że "mówimy o ważnych sprawach – ile emocji towarzyszy (...) wydatkom na obronę".

"Ta firma właśnie straciła szansę"

Premier stwierdził, że "mamy dość wysoki deficyt, mamy sytuację finansową taką dość napiętą".

– Wydajemy rekordową ilość pieniędzy na obronę i to wszystko musi być absolutnie czyste jak kryształ, jak łza – mówił.

Szef rządu ocenił, że „ta firma, która uznała, że pan Duda będzie świetnym lobbystą, może sobie rzeczywiście pogratulować, bo właśnie straciła szansę”.

– Apeluję do wszystkich, aby nie szukali tego typu dróg, bo to do niczego sensownego nie doprowadzi – zaznaczył.

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