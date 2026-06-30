Andrzej Duda ma nowe zajęcie. "Rz": Otwiera drzwi biznesowi

Andrzej Duda przestał być prezydentem w sierpniu 2025 r., gdy zastąpił go Karol Nawrocki. Wówczas wydał książkę "To ja, Andrzej Duda”, a wkrótce potem rozpoczął cykl kilkunastu audycji w Kanale Zero.

Niedawno okazało się, że książka autorstwa byłego prezydenta okazała się dużym sukcesem finansowym. Z dokumentów złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że wydawca publikacji osiągnął w pierwszym roku działalności ponad 3,2 mln zł przychodów. Nie podano jednak dokładnej liczby sprzedanych egzemplarzy ani wysokości honorarium autora.

Książka "To ja" zawiera wspomnienia z okresu sprawowania urzędu, kulisy działalności politycznej oraz osobiste komentarze byłego prezydenta dotyczące najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

W ostatnich miesiącach media informowały o jego wejściu do sektora biznesowego, w tym objęciu funkcji w radzie nadzorczej firmy ZEN – fintechu oferującego m.in. konta wielowalutowe, karty płatnicze, wymianę walut, przelewy międzynarodowe oraz cashback za zakupy. W styczniu 2026 r. były prezydent rozpoczął również współpracę z amerykańską Heritage Foundation, założył też Central European 3Seas Institute – Andrzej Duda Foundation.

Aktywność dla biznesu

"Rzeczpospolita" ujawnia, że w ubiegłym tygodniu były prezydent odbył spotkanie z gen. Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia, która jest odpowiedzialna za kupowanie nowego uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Według informacji dziennika w spotkaniu wziął udział również Dawid Rożek, założyciel spółki fintechowej Zen.com.

Z artykułu dowiadujemy się, że, choć spotkanie miało być kurtuazyjnie, to Andrzej Duda i Dawid Rożek opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego. "– Zachowywali się jak komiwojażerowie – opowiada jedna z osób znających kulisy sprawy. Warto podkreślić, że to wysoce niestandardowy tryb prezentacji sprzętu wojskowego, który armia mogłaby kupić" – ocenia "Rzeczpospolita".

Dziennik dodaje, że to niejedyna aktywność byłego prezydenta. Andrzej Duda miał się również zaangażować w rozmowy państwowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel ws. podpisania finalnej umowy na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie (Umowa EPC). Aktywność Andrzeja Dudy miała być także widoczna w czasie Szczytu Trójmorza w Dubrowniku w kwietniu, gdzie byli też Amerykanie.

Gazeta próbowała zapytać Andrzeja Dudę o jego aktywność, ale były prezydent odpowiedział, że robi przerwę medialną, a także, że od sierpnia 2025 r. jest osobą prywatną.

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