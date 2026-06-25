Jakie Porsche kupił Andrzej Duda? Koniec spekulacji

Sprawa wywołała zainteresowanie po publikacji zdjęcia Andrzeja Dudy przed sportowym Porsche przez firmę zajmującą się regeneracją reflektorów samochodowych.

W mediach pojawiły się następnie doniesienia, że były prezydent miał kupić Porsche 911, którego nowe egzemplarze kosztują od kilkuset tysięcy do nawet ponad miliona złotych.

Oświadczenie firmy wyjaśnia sprawę Porsche Andrzeja Dudy

Warsztat Auto Gamma opublikował jednak oświadczenie, w którym podkreślono, że firma "nie stoi po żadnej stronie politycznej" i potwierdzono, że wykonywała usługę regeneracji reflektorów w należącym do Dudy Porsche Boxster 981.

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To model produkowany w latach 2012-2016. W zależności od wersji wyposażenia i stanu technicznego ceny używanych egzemplarzy na rynku wtórnym wahają się od około 100-150 tysięcy zł do blisko 300 tysięcy zł.

Porsche Boxster 981 występuje w kilku wariantach silnikowych o mocy od 265 do 330 KM. Samochód jest dwumiejscowym roadsterem z centralnie umieszczonym silnikiem i należy do najbardziej rozpoznawalnych sportowych modeli marki Porsche.

Spekulacje wokół auta byłego prezydenta zakończone. "Jestem osobą prywatną"

Stacja TVN24 zwróciła się do byłego prezydenta z pytaniami dotyczącymi samochodu. W odpowiedzi Duda przekazał, że od kilku miesięcy ma "przerwę medialną" i nie komentuje spraw publicznych, podkreślając jednocześnie, że od sierpnia 2025 r. jest osobą prywatną.

54-letni Andrzej Duda był prezydentem przez dwie kadencje w latach 2015-2025 r. Jesienią ubiegłego roku pojawiła się informacja, że Duda został członkiem rady nadzorczej firmy ZEN – fintechu oferującego m.in. konta wielowalutowe, karty płatnicze, wymianę walut, przelewy międzynarodowe oraz cashback za zakupy.