Milionowe przychody po publikacji książki Andrzeja Dudy

Z dokumentów złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że wydawca publikacji osiągnął w pierwszym roku działalności ponad 3,2 mln zł przychodów. Głównym źródłem wpływów spółki Videre była właśnie książka byłego prezydenta.

"Pierwszy rok działalności spółki był okresem organizacji i uruchomienia działalności operacyjnej oraz realizacji pierwszego projektu wydawniczego” – cytuje fragment sprawozdania finansowego firmy Onet.

Książka Andrzeja Dudy z wielomilionowymi wpływami dla wydawcy

Publikacja "To ja" ukazała się po zakończeniu przez Dudę drugiej kadencji prezydenckiej i była szeroko promowana w mediach społecznościowych oraz podczas spotkań autorskich.

Książka zawiera wspomnienia z okresu sprawowania urzędu, kulisy działalności politycznej oraz osobiste komentarze byłego prezydenta dotyczące najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

Ile zarobił były prezydent? Nie wiadomo

Jak czytamy, był to pierwszy projekt wydawniczy spółki, a osiągnięte wyniki finansowe przekroczyły oczekiwania obserwatorów rynku. Nie podano jednak dokładnej liczby sprzedanych egzemplarzy ani wysokości honorarium autora.

Andrzej Duda zakończył urzędowanie w sierpniu 2025 r. po dwóch kadencjach na stanowisku prezydenta RP. W ostatnich miesiącach media informowały o jego wejściu do sektora biznesowego, w tym objęciu funkcji w radzie nadzorczej firmy ZEN – fintechu oferującego m.in. konta wielowalutowe, karty płatnicze, wymianę walut, przelewy międzynarodowe oraz cashback za zakupy.

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