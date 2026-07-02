"Na dzień dobry wyprosił". Kulisy spotkania Dudy z generałem

Według doniesień prasowych, były prezydent Andrzej Duda i gen. dywizji Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia odpowiedzialnej za zakupy dla Wojska Polskiego, spotkali się w ubiegłym tygodniu.

Jak ujawniła "Rzeczpospolita", choć spotkanie miało mieć charakter kurtuazyjny, niespodziewanie pojawił się na nim także Dawid Rożek, przedsiębiorca i założyciel fintechu ZEN, w którego radzie nadzorczej Duda zasiada od października 2025 r.

Sobkowiak-Czarnecka: Gen. Kuptel od razu po spotkaniu poinformował służby

Nowe kulisy tej sprawy odsłoniła w czwartek (2 czerwca) w TVN24 Małgorzata Sobkowiak-Czarnecka, która dzień wcześniej rozmawiała z Kuptelem. – Pan generał od razu złożył meldunek do służb. Służby zostały poinformowane o tym spotkaniu, o przebiegu spotkania – powiedziała.

Jak relacjonowała, Kuptel nie był świadomy, że Duda przybędzie w towarzystwie innych osób. – Z relacji pana generała wiem, że na dzień dobry pan generał towarzyszących panu prezydentowi wyprosił i rozmawiał tylko z panem prezydentem – oznajmiła.

Pytana o temat spotkania, wiceszefowa MON odparła, że Duda "przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego, co tam się dzieje".

Dopytywana po co były prezydent zabiegał o spotkanie z szefem Agencji Uzbrojenia i chciał, żeby biznesmen, w którego radzie nadzorczej zasiada, mu towarzyszył, Sobkowiak-Czarnecka stwierdziła: – Niech pani sobie sama odpowiada na pytanie.

– Najlepiej, jakby nasi widzowie sami wyciągnęli wnioski, po co były prezydent to robi i dlaczego w takim towarzystwie przychodzi. Dla mnie, jako wiceministra obrony narodowej, najważniejsze było, że były zachowane procedury – oświadczyła.

Duda ma nową funkcję. Został członkiem rady nadzorczej

54-letni Andrzej Duda był prezydentem przez dwie kadencje w latach 2015-2025 r. Jesienią ubiegłego roku pojawiła się informacja, że Duda został członkiem rady nadzorczej firmy ZEN – fintechu oferującego m.in. konta wielowalutowe, karty płatnicze, wymianę walut, przelewy międzynarodowe oraz cashback za zakupy.

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