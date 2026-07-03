Danuta Grabowska nie żyje. Lewica żegna byłą posłankę

Danuta Grabowska urodziła się w 16 lipca 1942 w Radomiu. Całe życie zawodowe i działalność polityczną była związana z tym miastem.

Była posłanką ziemi radomskiej z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mandat poselski sprawowała w latach 1981-1991 oraz w latach 1993-2005 w Sejmie X, II, III i IV.

Zasiadała m.in. w komisji edukacji narodowej i komisji spraw zagranicznych. W latach 1993-1997 zajmowała stanowisko wiceministra edukacji narodowej.

Była także radną w sejmiku mazowieckim I kadencji. W 1982 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Danuta Grabowska nie żyje

Z zawodu była nauczycielką. Ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Karierę zawodową zaczynała jako nauczycielka zawodu w liceum pielęgniarstwa.

Następnie pracowała jako zastępca dyrektora liceum oraz inspektor oświaty i wychowania w Radomiu. W 1986 roku objęła funkcję kuratora oświaty w Radomiu.

Zmarła w czwartek (2 lipca) w wieku 83 lat. O jej śmierci poinformowała w piątek (3 lipca) Kancelaria Sejmu.

"Pozostaniesz w naszej pamięci". Lewica żegna swoją działaczkę

"Dziś żegnamy kobietę, która przez wiele lat współtworzyła historię polskiej i radomskiej lewicy. Zapamiętamy Ją jako osobę kompetentną, pracowitą, oddaną sprawom edukacji, samorządności i służby publicznej" – napisała w oświadczeniu Nowa Lewica.

"Danuto, dziękujemy za wszystko, co zrobiłaś dla Radomia, dla polskiej edukacji i dla środowiska Lewicy. Pozostaniesz w naszej pamięci. Cześć Twojej Pamięci!" – czytamy na stronie internetowej partii.