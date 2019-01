Koniec zbiórki "ostatniej puszki" Adamowicza. Gigantyczna kwota

"To jest najpiękniejsze, obywatelskie szaleństwo na świecie!!!! (…) Paweł!!! Twoja dzisiejsza skarbonka będzie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej! Kochani! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!" – czytamy po profilu Orkiestry na Facebooku.

Zbiórkę pieniędzy zorganizowała gdańszczanka Patrycja Krzemińska. Udało się zebrać dokładnie 15 990 274 zł. Za organizację akcji podziękował jej szef WOŚP, Jerzy Owsiak.

13 stycznia, w dniu 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz sam kwestował na rzecz WOŚP. Prezydent Gdańska zebrał do puszki ponad 5 600 zł. Wieczorem na scenie został zaatakowany przez nożownika. Następnego dnia zmarł.

Sprawca, 27-letni Stefan W., zadał Adamowiczowi ciosy w serce i brzuch. Mimo pięciogodzinnej operacji polityka nie udało się uratować. Urnę z jego prochami złożono w miniony weekend w gdańskiej bazylice Mariackiej. Prezydent Gdańska miał 53 lata.