Groźny wypadek w Warszawie. Autobus staranował auta i wjechał do przejścia podziemnego

Autobus komunikacji miejskiej linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, następnie przez około kilometr taranował kolejne pojazdy, po czym wjechał do przejścia podziemnego. Pojazd zatrzymał się dopiero na schodach po uderzeniu dachem w strop tunelu.

Autobus uszkodził co najmniej 10 samochodów

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Komendy Stołecznej Policji o godz. 18.22. – Kierujący autobusem miejskim linii 186 zderzył się z tramwajem linii 14, a następnie jechał ulicą Bitwy Warszawskiej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze doprowadził jeszcze do zderzenia z przynajmniej siedmioma pojazdami – przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Jak poinformował asp. Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, autobus uszkodził łącznie 10 samochodów. – Na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku autobus uszkodził dziewięć aut, które stały na światłach. Następnie jechał w kierunku Alej Jerozolimskich. Tam uderzył w kolejny samochód i razem z tym autem wpadł do przejścia podziemnego – relacjonował strażak.

Według relacji z miejsca zdarzenia autobus z dużą siłą uderzył dachem w strop przejścia podziemnego i zatrzymał się na schodach. Do tunelu został wepchnięty również samochód osobowy. Rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki przekazał, że kierowcy autobusu udzielono pomocy medycznej. – Mogę potwierdzić, że autobus zjechał pochylnią w stronę przejścia podziemnego – powiedział.

Są ranni

Na miejscu pracowało 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, sześć zespołów ratownictwa medycznego oraz policja. Według najnowszych danych, przekazanych przez stołeczną Policję, w wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne. Jedna z nich wymagała pilnej pomocy medycznej, jednak jej stan określono jako stabilny. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.

Kierowca autobusu został przebadany przez policję. Był trzeźwy, a wynik wstępnego narkotestu okazał się negatywny. Według wstępnych ustaleń nadzoru ruchu oraz relacji kierowcy przyczyną wypadku mogła być awaria układu kierowniczego.