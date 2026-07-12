Internetowa lekarka dusz

Zadanie niełatwe, ale na posterunku meldują się influencerzy. A dokładniej makijażowa youtuberka Agnieszka Grzelak. Stwierdziła, że… influencerzy ratują ludziom życie. – Przez to, że jestem „dinozaurem” i mam doświadczenie [w Internecie – przyp. red.], wiele razy słyszałam od was taki feedback na żywo – rozpoczęła Grzelak. – Wiadomo, zawód lekarza jest bardziej poważany i jest to zawód od wieków. I oby tak było. To zawód, który realnie ratuje życie, i ja to totalnie rozumiem. Ale nawet my nie wiemy, ile żyć mogłyśmy uratować nieświadomie […].