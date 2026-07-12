Są sprawy najważniejsze

Bóg strzegł, że rocznica wypada w wakacje, nie odbije się więc znacząco w polskiej szkole, niestety nie do końca konsekwentnie unowocześnianej przez Nowacką Barbarę i grono jej współpracowniczek, z Lubnauer Katarzyną na czele. Starają się ministry, nie powiem, niemniej wspomniany komediant czy też komediopisarz, wszystko jedno, z kupionym przez jego ojca tytułem hrabiowskim, wciąż bezwstydnie figuruje na listach lektur i uczniowie muszą, o zgrozo, poznawać tę grafomanię ze wszech miar szkodliwą.