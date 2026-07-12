Starosta od kozaków

A jednocześnie stali się organizatorami pierwszych formacji kozaków wykorzystywanych do walki z ordą i Turkami. Byli to: Eustachy Daszkiewicz, Bernard Pretficz i najstarszy z nich wszystkich Przecław Lanckoroński, ukazany nieco fantastycznie przez Jana Matejkę na obrazie „Hołd pruski” jako wojownik na koniu.