Starosta od kozaków
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Starosta od kozaków

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Co skrywa historia?
Co skrywa historia? Źródło: Unsplash / Cristina Gottardi
POCZET POLSKICH WODZÓW W historii Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej było trzech wybitnych wojowników i jednocześnie starostów kresowych, którzy skutecznie bronili ukrainnych prowincji przed Tatarami.

A jednocześnie stali się organizatorami pierwszych formacji kozaków wykorzystywanych do walki z ordą i Turkami. Byli to: Eustachy Daszkiewicz, Bernard Pretficz i najstarszy z nich wszystkich Przecław Lanckoroński, ukazany nieco fantastycznie przez Jana Matejkę na obrazie „Hołd pruski” jako wojownik na koniu.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Jacek Komuda
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