Wielowieyska kontra Schreiber. "Chodzi o Gazetę Aborczą?"

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska zaapelowała w mediach społecznościowych kogo, jej zdaniem, nie powinno promować się w mediach. Wskazała na znanego komentatora politycznego Adama Abramczyka, celebrytkę Mariannę Schreiber oraz wokalistkę Dorotę "Dodę" Rabczewską.

"Proponuję, aby szanowni komentatorzy nie rozpowszechniali treści gościa, który nas dziennikarzy atakował za każdą krytyczną wzmiankę wobec Platformy Obywatelskiej, a teraz zakochał się w Karolu Nawrockim, a także kobiety, która jest patocelebrytką i b. żoną polityka PiS, i publikuje hańbiące rzeczy. Na trzecim miejscu wymieniłabym inną celebrytkę skazaną przez sąd, która najpierw na chwilę pokochała zwierzątka, a teraz nagle poczuła zew patriotyczny, może myśli, że prezydent Nawrocki ją ułaskawi. Nie komentujecie tego, nawet krytycznie, nie podawajcie dalej, nie zajmujcie się tym, bo nawet jeśli piszecie, jak okropne są te postacie, to zamulacie debatę publiczną, także tutaj na X. Piszę, bo wciąż mi wyskakują treści związane z tym trzema osobami, a chciałabym zapomnieć o ich istnieniu" – stwierdza Wielowieyskej

Przedstawicielce "GW", odpowiedziała Marinna Schreiber. "Szanowna Pani Dominiko, czy ma Pani na myśli Gazetę Aborczą? Czy może niejaką Kamilę z Kłodzka, która wraz z mężem wykorzystywała seksualnie własne dzieci i zwierzęta? A może ma Pani na myśli polityków, którzy udawali, że nie wiedzą o błędach i przekrętach w szpitalu południowym?" – pyta prowokacyjnie celebrytka.

"Chwila: jeszcze jedno: Może ma Pani na myśli przymykanie oczu na miliony wyprowadzone ze szpitala podczas, gdy sikano na zwłoki? Pozdrawiam" – podsumowała była żona posła Łukasza Schreibera.

"Prezydent Nawrocki zlecił to mnie i Litewce". Doda o ustawie nt. ochrony zwierząt

Niedawno Dorota Rabczewska w rozmowie z portalem Plotek ujawniła, że ustawa dot. ochrony zwierząt, ma niedługo być procedowana – To jest ustawa, którą prezydent Nawrocki zlecił mi i Łukaszowi Litewce, żeby ją stworzyć wraz z jego kancelarią. Bardzo ważne jest, żeby ta ustawa weszła w życie. Pierwszy raz od 20 lat jest szansa, żeby zmienić los bezdomnych zwierząt. Ta ustawa naprawdę jest świetnie przygotowana, pod każdym względem – wskazała. Rabczewska dodała, że w ustawie mają zostać zawarte aspekty, które wcześniej nie były brane pod uwagę.

– To na przykład krajowy rejestr ludzi znęcających się nad zwierzętami, czy zakaz posiadania przez nich zwierząt do końca życia, kontrole i srogie kary za patoschroniska, nacisk na gminy, dofinansowanie walki z bezdomnością poprzez kastrację, edukacja szkolna oparta o zwiększanie poczucia empatii i potrzeby pomocy zwierzętom. I to, na co wszyscy czekają – kontrole schronisk z prawdziwego zdarzenia, bez szans na korupcję i kolesiostwo – informuje celebrytka.

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