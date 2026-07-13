Ludobójstwo na Wołyniu. Ruszają prace ekshumacyjne w dwóch miejscowościach

W poniedziałek Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że w związku z wcześniejszym uzyskaniem pozwoleń władz na Ukrainie specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczną poszukiwania ofiar ukraińskiego ludobójstwa dokonanego w tych miejscowościach w sierpniu 1944 roku.

Ruszają ekshumacje ofiar ukraińskiego ludobójstwa w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej

Prace będą prowadzone we współpracy z dr. Łukaszem Szleszkowskim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przedsiębiorstwem "Wołyńskie Starożytności" wraz z przedstawicielstwem Ministerstwa Kultury. Jak przekazano, "działania te stanowią bezpośrednią kontynuację prac poszukiwawczych prowadzonych w kwietniu tego roku, podczas których zlokalizowano nieznane dotąd miejsca pochówku"

"W ramach rozpoczynających się prac ekshumacyjnych działania skupią się na trzech miejscach, w których w kwietniu br. ujawniono szczątki ofiar. Pierwszym z nich jest zbiorowa mogiła w Woli Ostrowieckiej na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca, gdzie podczas wcześniejszych badań sondażowych odsłonięto zarysy jamy grobowej, co potwierdziło masowy charakter pochówku. Kolejne prace obejmą mogiłę zbiorową przy fundamentach dawnej szkoły w Ostrówkach, a także grób indywidualny zlokalizowany naprzeciwko tamtejszego cmentarza" – czytamy w komunikacie IPN.

Kontynuacja wcześniejszych poszukiwań

"Obecny etap prac wpisuje się w wieloletnią historię badań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie w latach 1992, 2011 oraz 2015 odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 osób. Prace ekshumacyjne będą prowadzone do 7 sierpnia br. O przebiegu badań Instytut Pamięci Narodowej będzie na bieżąco informować w swoich kanałach informacyjnych" – poinformował Instytut.

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