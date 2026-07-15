PAP narzeka, że portal X dezinformuje. Robi to... na portalu X

"20 lat temu powstał Twitter, obecny X, uznawany dziś za główne źródło dezinformacji w sieci" – tak Polska Agencja Prasowa zapowiedziała artykuł nt. rocznicy, udostępniony w serwisie... X. W depeszy państwowej agencji czytamy: "Publiczne uruchomienie serwisu Twitter odbyło się 15 lipca 2006 r. (...) W 2023 r. po przejęciu przez multimiliardera Elona Muska zmienił nazwę na X. Obecnie ta platforma społecznościowa uznawana jest przez unijne i międzynarodowe instytucje za główne źródło dezinformacji w internecie".

"W 2022 r. multimiliarder Elon Musk kupił Twittera za 44 mld dol. Jedną z pierwszych jego decyzji była drastyczna redukcja zatrudnienia w zespołach odpowiadających za moderowanie treści pojawiających się w serwisie. Rok później doszło do zmiany nazwy na X. W 2026 r. platforma stała się częścią kosmicznego imperium Muska, czyli SpaceX. (.._ Opublikowane w ostatnich latach raporty instytucji unijnych i międzynarodowych wskazują, że platforma X stanowi jedno z największych źródeł i kanałów dystrybucji dezinformacji" – podkreśla PAP.

Dalej agencja wskazuje, że "według opublikowanego w marcu 2026 r. raportu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS – European Union External Action), 88 proc. ze 43 tys. przeanalizowanych incydentów dezinformacyjnych w Europie dystrybuowano za pośrednictwem X". "Unijni analitycy stwierdzili, że najczęstszymi ofiarami dezinformacji byli politycy, instytucje prodemokratyczne oraz sektor bezpieczeństwa, a celem było podważenie zaufania obywateli do własnego kraju" – czytamy.

Fala kpin z PAP

Publikacja PAP wywołała falę komentarzy. "Hahahahahahaha. Kapitalne. Ten post został zamieszczony na... Twitterze" – kpi publicysta Piotr Zychowicz.

Marzena Paczuska z KRRiT komentuje: "Dlatego wszystkie redakcje zamiast z PAP korzystają z X. Tak, to logiczne. Były europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski ocenia: "O nie, w Polsce mamy wiele głównych źródeł dezinformacji. W tym PAP".

Prawnik, mec. Bartosz Lewandowski zauważa: "Portal X 'dezinformuje', ale np. Gazeta Wyborcza, SokzBuraka czy TVP 'w likwidacji' mówią samą prawdę".