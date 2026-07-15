Szokujący plan. Chciał zaatakować przedszkola, został zatrzymany

Zatrzymany 29-latek miał przygotowywać zamach na dzieci, a o swoich zamiarach otwarcie informował w internecie. Publikował wpisy opisujące plan zbrodni, a nawet przeprowadził ankietę, w której pytał użytkowników sieci, które z trzech przedszkoli powinien zaatakować.

Jak poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, śledztwo rozpoczęło się po ujawnieniu niepokojących wpisów zamieszczonych na jednym z portali internetowych.

"Publikacja dotyczyła planowanego zamachu na życie dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli zlokalizowanych w jednej z dzielnic Poznania" – przekazało CBZC.

Policja zareagowała w ciągu kilku godzin

Ze względu na realne zagrożenie funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania. Już kilka godzin po opublikowaniu wpisów udało się ustalić tożsamość ich autora i zatrzymać go w jego mieszkaniu w Poznaniu.

Jak podkreśla CBZC, mężczyzna nie ograniczył się jedynie do publikowania gróźb. Na innym portalu opisywał motywy swojego działania, plan zabójstwa dzieci oraz popełnienia samobójstwa po dokonaniu zbrodni. "Z uwagi na realność zagrożenia podjęto natychmiastowe działania. Śledczy CBZC szybko ustalili dane personalne mężczyzny, skutecznie zapobiegając tragedii" – poinformowali funkcjonariusze.

Podczas przeszukania mieszkania 29-latka policjanci zabezpieczyli maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt komputerowy i telefony, z których publikowano wpisy.

Przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia

Zatrzymany usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, podejrzany tłumaczył swoje zachowanie chęcią zwrócenia na siebie uwagi. – Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Kłóci się to jednak z wcześniejszym wpisem dotyczącym jego motywacji – powiedział.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Poznań–Grunwald. Decyzją sądu 29-latek przejdzie jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne. Od jego wyników będzie zależało, czy konieczna okaże się dalsza obserwacja psychiatryczna.