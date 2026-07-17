Sejm zdecydował. Kontrowersyjna adwokat nowym RPO

Za kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram głosowało 233 posłów, a za kandydaturą Adama Borowskiego – 177 posłów.

Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca.

Sylwia Gregorczyk-Abram nową RPO

W środę sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat, zgłoszony przez PiS Adam Borowski.

Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

Sylwia Gregorczyk-Abram jest współzałożycielką inicjatywy "Wolne Sądy", Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023 działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Za rządów PiS krytykowała reformy sądownictwa wprowadzane przez partię.

Sylwia Gregorczyk-Abram była też powiązana z grupą "Wejście", gdzie omawiano przejęcie mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. "Pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy" – pisał na grupie na komunikatorze WhatsApp jeden z jej członków.

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