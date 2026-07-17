Kontrowersyjna kandydatka zostanie RPO? "Zrujnuje tę instytucję do końca"

Sejm w piątek wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich. Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiła kandydaturę Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie PiS zaproponowali Adama Borowskiego.

Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca.

Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym RPO?

W środę sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat, zgłoszony przez PiS Adam Borowski.

Sylwia Gregorczyk-Abram jest współzałożycielką inicjatywy "Wolne Sądy", Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023 działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Za rządów PiS krytykowała reformy sądownictwa wprowadzane przez partię.

Sylwia Gregorczyk-Abram była też powiązana z grupą "Wejście", gdzie omawiano przejęcie mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. "Pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy" – pisał na grupie na komunikatorze WhatsApp jeden z jej członków.

Wójcik: To bardzo zła, czysto polityczna kandydatura

Michał Wójcik, poseł PiS, pytany przez DoRzeczy.pl, czy biorąc pod uwagę zaangażowanie polityczne Sylwii Gregorczyk-Abram i jej obecność na grupie "Wejścia", to jest kandydatura dobra na stanowisko RPO, odpowiedział, że „to bardzo zła kandydatura i kandydatura czysto polityczna”.

– Rozumiem, że za zasługi, za walkę z Prawem i Sprawiedliwością – dodał.

Podkreślił, że "Rzecznika Praw Obywatelskich powinien stać na straży praw i wolności obywatelskiej każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, od tego, czy jest człowiekiem wyznającym jakąś wiarę, czy nie".

– Niezależnie od tego, czy jest bogaty, czy jest biedny. RPO powinien działać, niezależnie od tego, czy jest PiS, czy jest Koalicji Obywatelskiej – mówił.

Michał Wójcik zapytał "czy ta pani byłaby w stanie stanąć po stronie na przykład księdza Olszewskiego, który w kajdankach zespolonych stał na stacji paliw i był pokazywany ludziom, którzy tam przypadkowo byli?".

– Czy stanęłaby po stronie urzędniczek, które były aresztowane? Jakoś się nie wypowiadała wtedy. Czy stanęłaby po stronie kobiety, która była w areszcie tymczasowym, podczas gdy jej chore dziecko czekała na nią w domu? Czy stanęłaby po stronie rodziny Zbigniewa Ziobro, który jest prześladowany? To są pytania, które należy dzisiaj postawić – zwrócił uwagę.

Michał Wójcik zauważył, że "jeżeli mamy panią mecenas, która jest kandydatem ewidentnie politycznym, a z drugiej strony mamy Adama Borowskiego, czyli człowieka, który spędził wiele lat w więzieniu i w więzieniu był po to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, to kogo byśmy wybrali?".

– To jest oczywiste. Ale obecna koalicja ma większość, więc RPO zostanie Sylwia Gregorczyk-Abram, która zrujnuje tę instytucję do końca – mówił.

Pytany o opinie innych posłów PiS, że Sylwia Gregorczyk-Abram chce uciec za immunitet, na przykład jeżeli chodzi o grupę "Wejście" i pytany o to, czy po ewentualnej zmianie władzy PiS będzie próbować pociągnąć mecenas do odpowiedzialności w tej sprawie, Michał Wójcik odpowiedział, że "do tej sprawy trzeba będzie wrócić, to jest rzecz oczywista, tak jak i do wielu spraw, które będą musiały być dokładnie sprawdzone".

– Co się działo przez 3-4 lata, jeszcze się domyślam, że ten ostatni rok to dopiero będzie jazda, jeżeli chodzi o nich. Wrócimy do tego, trzeba będzie to wszystko sprawdzić, już pracując na dokumentach i na konkretnych dowodach. Immunitet zawsze można zdjąć – podkreślił.

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