Niebezpieczna pogoda nad Polską. IMGW ostrzega przed burzami

Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie, a także północną część woj. podkarpackiego, południe woj. dolnośląskiego oraz wschodnie krańce woj. wielkopolskiego.

Na tych obszarach prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm, porywami wiatru do 70–85 km/h oraz lokalnie z gradem.

IMGW: dla części Podkarpacia ostrzeżenia II stopnia

Alerty II stopnia wydano dla powiatów położonych na południu województwa podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają tam przed bardziej intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i mienia.

IMGW przypomina, że ostrzeżenia I stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenia II stopnia wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk o silniejszym przebiegu.

W sobotę uwaga na burze

Jak informują synoptycy IMGW, w sobotę (18 lipca) Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem, a we wschodniej połowie kraju oddziaływać będzie chłodny front atmosferyczny.

Burze mogą występować już od godzin porannych, a największa ich aktywność będzie przypadać na godziny popołudniowe na krańcach wschodnich.