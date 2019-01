PiS: Nie ma świętych krów. Lubnauer: Bartłomiej M. to zaledwie cielaczek

– M. jest hasłem, które najbardziej determinuje nasze opinie na temat PiS-u, czyli partii, która załatwia swoim ludziom posady, mimo braku kompetencji. Po pierwsze należałoby spytać o jego mocodawcę, czyli jaki był nadzór Antoniego Macierewicza – powiedziała szefowa Nowoczesnej na antenie Polsat News.

– Mówili, że nie ma świętych krów, ale to zaledwie cielaczek – dodała Katarzyna Lubnauer. – Ostatni argument, który był w stosunku do Bartłomieja M. czyli to, że jest uczciwy okazał się nieprawdziwy – zaznaczyła.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek sześć osób, w tym byłego rzecznika MON Bartłomieja M., byłego posła PiS Mariusz Antoniego K., byłego członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Radosława O., a także trzech byłych pracowników PGZ i resortu obrony. Zatrzymań dokonano w ramach śledztwa dotyczącego m.in. doprowadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i powoływania się na wpływy.

Jak podaje stacja TVP Info, która pierwsza poinformowała o zatrzymaniach, sprawa dotyczy okresu, kiedy ministrem obrony był Antoni Macierewicz. Z ustaleń śledczych wynika, że nie wiedział on o tym, że Bartłomiej M. powoływał się na wpływy w MON ani że Mariusz Antoni K. prowadząc firmę wykorzystywał fakt, że był kiedyś posłem PiS.