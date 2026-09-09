Drugi incydent na targach w Kielcach. Kwas masłowy rozlany przy stoisku Izraela

W jednej z hal Targów Kielce rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ciecz znaleziono w części hali, w której znajdują się stoiska firm z Izraela. Dzień wcześniej służby zatrzymały 43-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wejść na teren targów z kilkoma sztukami amunicji.

Intensywny zapach w hali

Do zdarzenia doszło w środę po południu. Policjanci pełniący służbę na terenie Targów Kielce wyczuli w jednej z hal intensywny, nieprzyjemny zapach. Funkcjonariusze zaczęli szukać jego źródła. Na wykładzinie znaleźli dwa miejsca, w których rozlana została płynna substancja. Na miejsce wezwano straż pożarną.

– Policjanci pełniący służbę na terenie jednej z hal kieleckiego ośrodka wystawienniczego wyczuli intensywny i nieprzyjemny zapach. Sprawdzając jego źródło, na wykładzinie znaleźli dwa miejsca, w których najprawdopodobniej została rozlana płynna substancja. Na miejsce wezwano straż pożarną. Strażacy pobrali próbki rozlanej cieczy i przeprowadzili badania. Wykazały one, że substancja zawiera kwas masłowy. Według informacji przekazanych przez strażaków substancja nie stanowiła zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.

Incydent przy stoiskach firm z Izraela

Do rozlania substancji doszło w części hali, w której znajdują się stoiska firm z Izraela. Policjanci przeprowadzili na miejscu czynności i rozpoczęli ustalanie osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniem.

Dzień wcześniej zatrzymano Ukraińca z amunicją

To drugi incydent podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. We wtorek około godz. 11.30 pracownicy ochrony przy jednym z wejść na teren targów znaleźli kilka sztuk amunicji przy 43-letnim obywatelu Ukrainy. Mężczyzna został przekazany policjantom. Co istotne, mężczyzna nie miał przy sobie broni. Policjanci przeszukali również samochód, którym przyjechał. Nie znaleźli w nim broni ani innych niebezpiecznych przedmiotów.

Do zdarzenia doszło przed rozpoczęciem oficjalnej ceremonii targów, w której uczestniczył m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.