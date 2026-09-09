Wydarzenie z udziałem szefa MON. Zatrzymany Ukrainiec z amunicją

Jako pierwsze o zdarzeniu powiadomiło RMF24. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło na policję we wtorek o godz. 11:30 od pracowników ochrony wydarzenia. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna "posiadał niebezpieczne przedmioty". Okoliczności incydentu są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Ukrainiec zatrzymany

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze szybko przybyli na miejsce i zatrzymali podejrzaną osobę. – Po chwili na miejscu pojawili się policjanci i ustalili, że na teren targów usiłował wejść 43-letni obywatel Ukrainy, który miał przy sobie kilka sztuk amunicji – poinformował w rozmowie z polsatnews.pl kom. Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Mundurowi przekazali, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. – Ustalane jest, w jaki sposób wszedł w posiadanie amunicji i co było jego celem, czemu chciał ją wnieść – przekazał przedstawiciel służb. Na razie wiadomo, że mężczyzna nie miał broni.

Incydent przed imprezą z udziałem Kosiniaka-Kamysza

Prokurator Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach powiedział Polsatowi, że zatrzymany został już doprowadzony do prokuratury. Dalsze czynności zostaną z nim przeprowadzone w środę.

Pytany o rodzaj amunicji, którą miał przy sobie Ukrainiec odparł, że na ten moment nie może udzielać takich informacji. – Na razie mogę potwierdzić tylko tyle, że była to amunicja do broni strzeleckiej – powiedział.

Mężczyzna próbował wejść na teren targów tuż przed tym, jak rozpoczęła się ceremonia otwarta, w której brał udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.