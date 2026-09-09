Kaczyński mówi "nie", Terlecki swoje: Będziemy musieli współpracować

Były wicemarszałek Sejmu zarzucił środowisku Suwerennej Polski przejęcie wizerunku i retoryki PiS, a tzw. maślarzom – wypychanie Mateusza Morawieckiego. Mimo rozłamu uważa, że po wyborach w 2027 r. oba środowiska mogą ponownie współpracować.

Terlecki uderza w "maślarzy"

Drugim powodem konfliktu, obok wspomnianego wypychaia, miała być sytuacja Mateusza Morawieckiego. – Ta grupa nazywana "maślarzami" uparła się, żeby wypchnąć Mateusza Morawieckiego, który mnie się wydaje jest najpoważniejszym politykiem po Jarosławie Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości – mówił Terlecki na antenie Radia Zet. Były wicemarszałek przekonywał, że Morawiecki nie ma konkurencji, jeśli chodzi o kompetencje w zakresie zarządzania gospodarką i finansami państwa.

Terlecki odniósł się również do zarzutów i kontrowersji dotyczących byłego premiera. Według niego obecnie również politycy PiS uczestniczą w działaniach wymierzonych w Morawieckiego. – Nieładnie, że nasi dotychczasowi koledzy teraz idą na taką ostrą już konfrontację i próbują zarzucać coś Mateuszowi Morawieckiemu, albo przynajmniej jakoś sączyć nieprzyjazne dla niego informacje — powiedział.

"Będziemy musieli współpracować"

Terlecki uważa jednak, że obecny konflikt nie musi oznaczać trwałego zerwania między PiS a środowiskiem Morawieckiego. – Wydaje mi się, że i tak po wyborach w przyszłym roku będziemy musieli współpracować ze sobą – stwierdził.

Przypomniał, że Jarosław Kaczyński wykluczał taką możliwość, ale sam Terlecki nie przywiązuje do tych deklaracji większej wagi. – Ja nie bardzo w tę "czarną listę" wierzę, a poza tym tyle razy różni dysydenci z Prawa i Sprawiedliwości wracali po jakimś czasie i uzyskiwali bardzo intratne pozycje w partii – mówił. Jako przykład wskazał Zbigniewa Ziobrę.

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