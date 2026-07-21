Jan Rokita kończy współpracę z tygodnikiem "Sieci". Powodem tekst o Czarnku

Tekst ostatecznie ukazał się we wtorek (21 lipca) na łamach "Rzeczpospolitej" pod tytułem "Powstrzymać Czarnka". "Rz" poinformowała, że artykuł został pierwotnie przygotowany dla tygodnika "Sieci", jednak po odmowie jego zamieszczenia autor zdecydował o zakończeniu wieloletniej współpracy z redakcją.

Tekst "Powstrzymać Czarnka" zablokowany przez "Sieci"

W tekście Rokita krytycznie ocenia polityczną strategię Czarnka. Twierdzi, że jako kandydat na premiera wyznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego próbuje przesunąć Prawo i Sprawiedliwość w kierunku ugrupowań otwarcie antyzachodnich, co – zdaniem publicysty – może zaszkodzić partii i osłabić jej pozycję na scenie politycznej.

"Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje teraz przeciągnąć PiS do tego grona nienawidzących Zachodu sprzymierzeńców «osi zła». Chce to zrobić niepostrzeżenie, tak by wyborcy PiS-u, owładnięci słusznym oburzeniem na kult UPA na Ukrainie, nie zorientowali się nawet, że ich partia staje się – paradoksalnie – największą na Zachodzie organizacją dywersyjną, propagującą intencje i cele polityczne nie tylko samej Moskwy, ale całego antyzachodniego sojuszu wschodnich despotii" – czytamy w publikacji.

Kariera Rokity. Od polityki do publicystyki

Jan Rokita publikował w "Sieciach" od końca 2013 r. Na łamach tygodnika komentował przede wszystkim wydarzenia z polskiej i międzynarodowej polityki. Jego ostatni artykuł, zatytułowany "Made in NATO", ukazał się w poprzednim numerze pisma.

Redaktor naczelny "Sieci" Jacek Karnowski zapowiedział, że odniesie się do sprawy, jednak do czasu publikacji informacji w portalu Wirtualne Media stanowisko redakcji nie zostało przedstawione.

Rokita od 2025 r. współpracuje również z Kanałem Zero, gdzie regularnie publikuje komentarze dotyczące bieżącej polityki. W przeszłości był jednym z liderów Platformy Obywatelskiej i kandydatem na premiera, jednak po wyborach w 2007 r. wycofał się z czynnej działalności politycznej, poświęcając się publicystyce.

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