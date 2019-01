"Istnieje układ Kaczyńskiego". PO zawiadamia prokuraturę ws. taśm

W ujawnionej przez gazetę rozmowie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego pojawia się wątek kredytowania budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna. Pieniądze na inwestycję, dokładnie 300 mln euro, miałby pożyczyć kontrolowany przez państwo bank Pekao.

Podczas konferencji prasowej przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie poseł PO Marcin Kierwiński nazwał ujawnione nagrania "szokującymi". – Te nagrania pokazują, że w państwie rządzonym przez PiS obowiązują reguły, które do tej pory znaliśmy tylko i wyłącznie z Europy Wschodniej. Można powiedzieć, że to są takie nagrania wzorem Janukowycza z Ukrainy, za starych lat – mówił polityk. – Prezes dużej partii politycznej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej prowadzi w imieniu spółki deweloperskiej rozmowy biznesowe – dodawał. Zdaniem Kierwińskiego, jest kilka przestępstw które mógł popełnić Jarosław Kaczyński. M.in. oszustwo sądowe i powoływanie się na wpływy.

– To co wynika z tych taśm to fakt, że istnieje układ Kaczyńskiego, który rozrósł się na całą Polskę, media, banki, instytucje. Wszystko to z powodu chciwości. Przepisywanie majątku na "słupy" stało się praktyką partii – mówił inny poseł PO Cezary Tomczyk.

– Wszyscy są wobec prawa równi, dotyczy to też Jarosława Kaczyńskiego. Cała Polska usłyszała, że Jarosław Kaczyński od 2017 roku prowadzi działalność biznesową. To niezgodne z prawem – dodawał Krzysztof Brejza.