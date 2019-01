Owsiak daje Mazurek 48h na przeprosiny. Chodzi o "namiot Jurka Owsiaka"

"Internauci szybko porównali, jak mieszka "bogacz" J.Kaczyński i "BIEDACY" z totalnej opozycji oraz środowisko, które ją wspiera. Proszę, porzućcie kłamstwa, insynuacje i złe emocje. Spierajmy się merytorycznie na programy, bo tego od nas oczekują Polacy" – napisała wicemarszałek Sejmu na Twitterze i opublikowała mema, na którym mają się znajdować zdjęcia domów m. in. Tomasza Lisa, Radosława Sikorskiego czy Jerzego Owsiaka. Wszystko to w porównaniu do skromnego domu prezesa PiS.

Oburzony udostępnionym memem jest szef Fundacji WOŚP. Jerzy Owsiak domaga się przeprosin. "Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, do której należy pokazany przez Panią budynek, gdzie prowadzone są szkolenia wolontariuszy Pokojowego Patrolu. Na świadków powołam ponad 10 tysięcy osób, które tutaj w budynku Uniwersytetu WOŚP w Ośrodek Szkoleniowy Szadowo-Młyn ukończyły kursy wolontariackie" – napisał Owsiak. I zaapelował: "Bardzo proszę wszystkich, którzy tam kończyli szkolenia WOŚP, aby już pisali do Pani Beaty na adres Biura Poselskiego".