Ataki przed siedzibą TVP Info. Policja wzywa na przesłuchania

"Policjanci wzywają pierwsze osoby na przesłuchania w związku z wczorajszym wydarzeniami przed siedzibą stacji TVP Info. Wezwania zostały wystawione na dzisiaj na godzinę 19.00. W stosunku do osób, które nie zgłoszą się na wezwanie podjęte będą dalsze kroki przewidziane prawem" – czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

W sobotę wieczorem Internet obiegło nagranie, na którym osoby demonstrujące przed siedzibą TVP Info w Warszawie, zaatakowały dziennikarkę tej stacji Magdalenę Ogórek. Oprócz utrudniania odjazdu z parkingu i obraźliwych haseł, demonstrujący oblepili auto Ogórek naklejkami z hasłami uderzającymi w media publiczne.

Demonstracje przed siedzibą TVP Info nasiliły się po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. W ostatnich dniach przybierają na sile i agresji. Po sobotnim ataku na Magdalenę Ogórek, wypływają kolejne nagrania. Widać na nich, że osoby organizujące protesty przed siedzibą TVP Info mieszącej się przy Placu Powstańców Warszawskich, zaczepiają nie tylko dziennikarzy stacji, ale także jej gości. Właściwie każdy, kto wychodzi lub wchodzi do budynku, jest narażony na agresję werbalną i zaczepki.

Na wideo krążących w sieci widać, jak protestujący zaczepiają prof. Henryka Domańskiego, który został zaproszony do TVP Info jako gość. – Niech pan tam nie wchodzi. Twarz ma się tylko jedną. Zna pan to powiedzenie? – krzyczeli do profesora demonstranci. – Ooo, kolejne telewizory – taki komenatrz pada pod adresem dwóch wychodzących z budynku młodych mężczyzn. Z nagrań wideo widać też, że obrażano osoby wchodzące lub wychodzące z budynku TVP.