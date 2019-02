Biedroń: Chcę być i będę premierem

– Chcę być i będę premierem. Ale żeby być premierem, muszę opowiedzieć tę narrację Polkom i Polakom. Na jesieni będę premierem. Po to idę do parlamentu. Wiosna będzie nasza i jesień będzie nasza – powiedział Robert Biedroń w programie "Fakty po faktach" na antenie TVN24.

Polityk odniósł się do innej siły opozycyjnej, a mianowicie Koalicji Europejskiej, która została zawiązana w piątek. Kilku byłych premierów oraz szefów MSZ zaapelowało o utworzenie wspólnej, opozycyjnej listy na wybory do PE. Wszystkiemu przewodzi Platforma Obywatelska. Według Biedronia, Koalicji Europejskiej brakuje autentyczności. – Mam wrażenie i wyczuwam pewien fałsz w tym wszystkim. Stanęło kilku facetów z różnych opcji. Premier Marcinkiewicz z PiS-u, premier Kopacz z Platformy i moi koledzy z SLD, a wcześniej z PZPR. Ile tam jest autentyczności? Do jakiej oni frakcji pójdą, jak będą w PE? Do socjalistów czy do konserwatystów z Orbanem? Bo dzisiaj Platforma jest z Orbanem w PE. Żeby było jasne: trzymam kciuki bo uważam, że Platforma też jest potrzebna w polskim parlamencie. Ale potrzebna jest też siła postępowa, która doda odwagi Schetynie – stwierdził były prezydent Słupska.