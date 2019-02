Żabka wycofuje ze sprzedaży dwa produkty z wołowiną

Informacja o wycofaniu produktów pojawiła się na stronie internetowej sieci sklepów. Decyzję w tej sprawie wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii. Chodzi o dwa produkty: Cheeseburger wołowy Szam Amm z numerem partii 515/C/1 i terminem przydatności do spożycia 18/02/2019, z numerem partii 553/C/1 i terminem przydatności do spożycia 19/02/2019, z numerem partii 581/C/1 i terminem przydatności do spożycia 20/02/2019 oraz Kiełbaski z wołowiną XL z numerem partii 676/1 i terminem przydatności do spożycia 17/11/2019, z numerem partii 780/1 i terminem przydatności do spożycia 20/11/2019, producenta Konspol HOLDING Sp. z o. o.

Jak poinformowano w komunikacie. produkty są wycofane ze względu na prawdopodobieństwo obecności mięsa niepoddanego badaniu poubojowemu.