"Dotknij trochę niżej". Dwuznaczny występ przed ołtarzem polowym

W drugiej połowie sierpnia w bardzo wielu miejscowościach w Polsce odbywają się dożynki. Wydarzenie, które wieńczy żniwa, jest ukoronowaniem całorocznej pracy rolników i podziękowaniem za zebrane plony.

Jedną z głównych tradycji związanych z dożynkami jest wicie wieńca. To symbol płodów ziemi. Składa się ze zbóż, orzechów, owoców, kwiatów, jarzębiny i kolorowych wstążek. W wielu miejscach organizowane są konkursy na najładniejsze i największe wieńce.

Dwuznaczny występ na dożynkach. Tuż przed ołtarzem polowym

W ostatnią niedzielę zorganizowano dożynki gminy Pakość w województwie kujawsko-pomorskim. Jak informowały lokalne media, wydarzenie pierwotnie miało odbyć się dzień wcześniej w Kościelcu, jednak ze względu na załamanie pogody organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu imprezy na niedzielę i zmianie lokalizacji na plac przed jednym z kościołów.

Niemałych echem w sieci odbił się występ Sylwii Strug. Piosenkarka wykonała m.in. utwór grupy "Camasutra" pt. "Do Nieba Bram". Internauci zwrócili uwagę na mocno dwuznaczny tekst: "Zmysły rozpalone, do granic pobudzone. Zapach Twego ciała, on tak na mnie działa. Dotknij trochę niżej, przyjrzyj mi się bliżej. Całuj mnie też tam, gdzie drzwi do nieba bram". Artystce towarzyszyli tancerze.

Fragment nagrania z występu stał się internetowym viralem. Tylko na jednym profilu na Instagramie filmik obejrzano już ponad 1,7 mln razy. Największe kontrowersje wzbudził fakt, że występ miał miejsce na scenie, która zwykle służy za polowy ołtarz. Nad prowizoryczną sceną widniał napis "Sanktuarium Męki Pańskiej", a za plecami tancerek widać było m.in. krzyż.

Proboszcz: Odbiór parafian był bardzo pozytywny

Głos w sprawie zabrał proboszcz parafii pw. Ukrzyżowania Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej. – To było organizowane w Parku Kulturowym, którego scena i ołtarz polowy jest przy kościele parafialnym. A to wszystko należy do Parku Kulturowego – tłumaczył franciszkanin o. Leon Barczak w rozmowie z Interią.

Dożynki organizowała gmina, a za dobór artystów odpowiadał miejscowy ośrodek kultury. – Odbiór parafian był bardzo pozytywny, że takie wydarzenie jest wspólnie robione przy parafii. Wiadomo, że artyści różne rzeczy śpiewają na scenie, ale to się nie odbiło jakimś negatywnym echem – stwierdził o. Barczak.

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