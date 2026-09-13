"Prezydent jest blisko ludzi i ziemi". Nawrocki: Powracamy do tradycji

Karol Nawrocki podziękował rolnikom i hodowcom za ich ciężką, codzienną pracę w ostatnim roku.

Dożynki Prezydenckie na Podkarpaciu

Ocenił, że Podkarpacie to "ziemia ludzi pracowitych, którzy od pokoleń są strażnikami polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego". – Ziemia ludzi rozkochanych w Rzeczpospolitej Polskiej – mówił.

Prezydent mówiąc o wieńcach dożynkowych, powiedział, że nie tylko pokazują one plony ziemi, które żywią Rzeczpospolitą Polską, ale "każdy wieniec ma wpisane w siebie regalia".

– Jest świadomość tego, że Polska to jest wielka sprawa, bo trwa ponad tysiąc lat. O tym mówią regalia, o tym mówi korona królewska i o tym nigdy nie zapomni i nie zapomniała polska wieś – powiedział.

Podkreślił, że istotnym elementem wieńców są również symbole religijne, które pokazują jak ważne są wartości chrześcijańskie.

– To pokazuje, że Polska na polskiej wsi, w naszych sercach, zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich, które też nie przemijają. I polska wieś jest strażnikiem tych wartości. Za to, że dbacie o nasze wartości, macie świadomość, że Polska trwa ponad tysiąc lat i wartości chrześcijańskie są w tym miejscu, w którym być powinny, bardzo dziękuję – stwierdził.

Nawrocki: Powracamy do tradycji, w której to prezydent Polski jest blisko ludzi i ziemi

Karol Nawrocki powiedział, że "powracamy do tradycji, w której to prezydent Polski jest blisko ludzi i ziemi, na której codziennie toczy się ciężka praca, dzięki której mamy chleb".

Zwrócił uwagę, że "w polskich gminach, powiatach wpisane jest, że Polska to wielka sprawa". – Polska na polskiej wsi, w naszych sercach, wybudowana jest na wartościach chrześcijańskich. Dziękuję, że dbacie o nie – dodał.

Prezydent podziękował wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za kultywowanie tradycji.

– KGW na stałe wpisały się w nasz krajobraz. Dziękuję strażakom z OSP – za Waszą służbę i pracę, za budowanie odpowiedzialność społecznej. Dziękuję samorządom rolniczym za to, że są tam, gdzie być powinny. Dziękuję, że budujecie społeczeństwo obywatelskie – podkreślił.

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