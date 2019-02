Gwiazdowski: Nie jestem ideałem, ale mogę być mniej zły

Wczoraj prawnik, ekspert podatkowy i komentator prof. Robert Gwiazdowski ogłosił powstanie nowego ruchu politycznego – Polska Fair Play. – Pojeździłem trochę po Polsce i okazało się, że zainteresowanie tym projektem przeszło moje najśmielsze oczekiwania – mówił Gwiazdowski podczas konferencji prasowej na Foksal w Warszawie.

Lider ruchu Polska Fair Play obiecał samorządowcom, że władza centralna nie będzie ograniczać ich inicjatyw oddolnych, lecz je "wspierała i zabierała mniej pieniędzy". – Wszyscy grają nie fair, to trzeba sprawdzić, ilu jest takich, którzy chcieliby być fair. Podejrzewam, że ich nie będzie oszałamiająco dużo, ale zobaczymy – tłumaczył w programie "Onet Rano".

– Mówię do dwóch grup. Pierwsza to tacy, jak ja, którzy od lat nie głosowali. Są też tacy, którzy chodzili, aby nie spadał na nich ostracyzm. To tzw. elektorat zaciśniętych zębów – dodał.