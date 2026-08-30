Pseudopartyzant

KOMUCHOŻERCA Bolesław Szwejgiert przed wojną był dziennikarzem i należał do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, kierowanego przez KPP.
Po klęsce Polski w 1939 r. – jak podał w ankiecie personalnej – udał się „na emigrację polityczną” do Związku Sowieckiego, gdzie uzyskał sowieckie obywatelstwo.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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