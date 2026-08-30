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Pseudopartyzant

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Co skrywa historia?
Co skrywa historia? Źródło: Unsplash / Cristina Gottardi
KOMUCHOŻERCA Bolesław Szwejgiert przed wojną był dziennikarzem i należał do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, kierowanego przez KPP.

Po klęsce Polski w 1939 r. – jak podał w ankiecie personalnej – udał się „na emigrację polityczną” do Związku Sowieckiego, gdzie uzyskał sowieckie obywatelstwo.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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