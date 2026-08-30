Pierwszy pakt wileński
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  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Pierwszy pakt wileński

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Mapa Inflant w 1573 roku
Mapa Inflant w 1573 roku Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA W połowie XVI w. państwo Zakonu Kawalerów Mieczowych na Inflantach stało się anachronizmem i było jasne, że jego terytoria zostaną wchłonięte przez jedno z pobliskich mocarstw.

Idea przyłączenia ziem zakonnych okazała się atrakcyjna dla Rzeczypospolitej, gdyż oznaczałoby to zdobycie portów dla litewskiego handlu i osłonę północnej granicy przed zakusami Moskwy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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