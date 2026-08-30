Pierwszy pakt wileński

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA W połowie XVI w. państwo Zakonu Kawalerów Mieczowych na Inflantach stało się anachronizmem i było jasne, że jego terytoria zostaną wchłonięte przez jedno z pobliskich mocarstw.

Idea przyłączenia ziem zakonnych okazała się atrakcyjna dla Rzeczypospolitej, gdyż oznaczałoby to zdobycie portów dla litewskiego handlu i osłonę północnej granicy przed zakusami Moskwy.